2019-05-28T08:24:30+03:00
Наука

Двухступенчатую ракету самарских студентов запустят с военного полигона во Франции

Это экспериментальный аппарат был разработан специально для международного форума C’Space-2019
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: Дарья Аксенова / Самарский университетФото: Дарья Аксенова / Самарский университет
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Студенты Самарского университета разработали экспериментальную многоразовую двухступенчатую ракету TSR-3.0. Уже этим летом аппарат запустят с французского военного полигона в рамках международного форума C’Space-2019. Об этом сообщает пресс-служба самарского вуза.

- Особенность этой двухступенчатой ракеты состоит в том, что двигатели там установлены на каждую ступень. На форуме студентам предстоит запустить ракету дважды: в "тестовом" режиме - с одним двигателем, а потом с последовательным запуском двигателей на каждой из ступеней. В прошлом году запуск прототипа этой ракеты прошел успешно, все системы отработали штатно, - рассказали представители университета.

Отметим, что форум по запуску экспериментальных ракет C’Space-2019 пройдет во Франции с 13 по 23 июля. Местом его проведения станет полигон Камп де Ги 1-го парашютного гусарского полка недалеко от города Тарб.

ИСТОЧНИК KP.RU

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