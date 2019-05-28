В Тольятти на 86 улично-дорожных объектах появятся технические средства безопасности дорожного движения

СЕГОДНЯ 08:46 2019-05-28T08:46:08+03:00

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Дороги Тольятти станут ровнее и безопаснее. В этом году там планируется отремонтировать 15 городских магистралей, начать строительство улицы Офицерской, а также оснастить 86 объектов техническими средствами безопасности дорожного движения, в том числе 26 объектов возле образовательных учреждений.

- Обновление ждет улицы Тополиную, Ворошилова, Юбилейную, Полякова, Ленинградскую, Баныкина, Индустриальную, Автозаводское шоссе, Пушкина, Есенина, Чайкиной, Ярославскую, участок дороги от улицы Фермерской до границы Тольятти, проезд Служебный и Центральную площадь. Ремонт дорог начнется в конце мая, - сообщили в пресс-службе правительства Самарской области.

Отметим, что на Автозаводском шоссе на участке от бульвара 50 лет Октября до Южного шоссе заменят дорожное полотно, бортовой камень, а также установят светофоры и дорожные знаки. Работы будут вестись ночью.

Что касается строительства улицы Офицерской, то оно будет проводиться в 2019-2020 годах на участке от улицы Поляковой до Южного шоссе. Проект предусматривает устройство четырехполосной дороги и дублеров для подъезда к домам.

А вот на Ленинском проспекте в районе остановки «Школа № 50» планируется установить 4 транспортных и 4 пешеходных светофоров. Светофоры с кнопками вызова будут установлены до 1 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU