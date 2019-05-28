В Самаре почти 800 студентов выстроились в огромные буквы у «Ладьи»

СЕГОДНЯ 09:05 2019-05-28T09:11:11+03:00

Изменить размер текста: A A

В понедельник, 27 мая, студенты четырех вузов Самары устроили масштабный флешмоб на набережной реки Волги. Они собрались возле монумента «Ладья» и выстроились в огромные буквы. Как выяснилось, мероприятие прошло в честь 80-летия Октябрьского района.

- Во флешмобе приняли участие студенты из Политеха, Самарского университета, Поволжской гуманитарной академии и медицинского колледжа имени Н. Ляпиной. Огромное им спасибо, за великолепный подарок к юбилею района, - написал в Твиттере глава Октябрьского района Александр Кузнецов.

Отметим, что студенты не просто выстроились в надпись: «80 лет нашему району», но и записали короткий видеоролик. Всего во флешмобе приняли участие 795 человек.

Самарские студенты устроили флешмоб в честь юбилея Октябрьского района .Видео: Александр Кузнецов

ИСТОЧНИК KP.RU