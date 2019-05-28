2019-05-28T09:05:47+03:00
Спорт

«Динамо Самара» обыграло «Новую генерацию» и повело в бронзовой серии ЧР по мини-футболу

Игра проходила в «МТЛ Арене» и закончилась со счетом 6:2
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Фото: МФК "Динамо Самара"Фото: МФК "Динамо Самара"
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«Динамо Самара» повело в серии с сыктывкарской «Новой генерацией» за бронзовые медали чемпионата России по мини-футболу сезона 2018/2019. Первый матч, который проходил в «МТЛ Арене» в Самаре в понедельник 27 мая, завершился победой волжан 6:2. Голами в составе хозяев отметились Хромых (хет-трик), Волков (дубль) и Саносян.

- Сегодня победа далась непросто. В первом тайме было тяжело, чувствовалось сильное давление на ворота, но после перерыва игра выровнялась и постепенно инициатива перешла к нашим футболистам. Парни удачно использовали свои голевые моменты и заслуженно одержали победу, с чем я их и поздравляю. Завтра новый день - новая игра, будем готовиться, - приводит слова наставника «Динамо Самара» Максима Горбунова пресс-служба клуба.

Вторая игра серии до трех побед пройдет также в Самаре сегодня, 28 мая, в «МТЛ Арене». Она начнется в 18:00 по местному времени. Вход свободный.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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