Борис Гребенщиков бесплатно выступит перед поклонниками на самарской набережной

СЕГОДНЯ 09:26 2019-05-28T09:26:36+03:00

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В Самару приедет рок-музыкант, лидер культовой группы «Аквариум» Борис Гребенщиков. Вечером в среду, 29 мая, он выступит с концертом в Окружном доме офицеров. А перед этим он бесплатно споет для поклонников на набережной.

- Борис Гребенщиков споет любимые хиты 28 мая в 19:00 около центрального входа ресторана «Перчини» на набережной. Вход свободный, - сообщили представители заведения.

Отметим, что Борис Гребенщиков, который больше предпочитает называть себя «человеком, делающим музыку», приедет в Самару с юбилейным туром. В этом году артисту исполнилось 65 лет. Добавим, что музыкант уже выступал для самарцев на набережной. В 2016 году он сыграл для своих поклонников около монумента «Ладья».

ИСТОЧНИК KP.RU