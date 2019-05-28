2019-05-28T09:26:59+03:00
Спорт

«Крылья Советов» готовятся к стыковому матчу с «Нижним Новгородом» без 5 игроков

Из-за травм игру пропустят Сергей Корниленко, Александр Самедов, Максим Канунников, Никита Чичерин и Джано Ананидзе
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
Поделиться:
Первый стыковой матч между «Крыльями Советов» и «Нижним Новгородом» пройдет в Нижнем Новгороде в четверг, 30 мая.Первый стыковой матч между «Крыльями Советов» и «Нижним Новгородом» пройдет в Нижнем Новгороде в четверг, 30 мая.Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"
Изменить размер текста:

«Крылья Советов» готовятся к первому стыковому матчу с «Нижним Новгородом» без пяти игроков. В предстоящей встрече из-за травм не примут участие Сергей Корниленко, Александр Самедов, Максим Канунников, Никита Чичерин и Джано Ананидзе, сообщает пресс-служба «КС».

Напомним, первый стыковой матч между «Крыльями Советов» и «Нижним Новгородом» пройдет в Нижнем Новгороде в четверг, 30 мая. Начало матча – в 20:00 по самарскому времени. Ответная игра состоится на «Самара Арене» в воскресенье. 2 июня.

«Крылья» в этом сезоне заняли 13 место в РПЛ. Нижегородцы финишировали на 4 месте в ФНЛ.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Напала из-за долгов: полицейские задержали женщину, порезавшую ножом жителя Сызрани
В Жигулевске пройдет турнир по стритболу VolgaBasket 3х3
В Тольятти пожилой водитель «Калины» погиб в ДТП с ПАЗом и внедорожником
Самарцев приглашают в круиз из Стамбула по Эгейскому морю с заходами в редкие порты
Тольяттинец стащил из магазина в Жигулевске бритву с кассетами и продал их
«Комсомолка» приглашает самарцев на «Праздник Молока»
Хоккейная «Лада» подписала вратаря из московской «Звезды»
В Самаре осужденный за убийство незаконно оказался на свободе
Самарцы своровали у коммунальщиков оборудование на 300 тысяч рублей
В минтрансе рассказали о работе по спасению уцелевших туй на Московском шоссе в Самаре
В Самарской области пройдет торжественное открытие коттеджного поселка ЯР ПАРК
В Самаре на Мирной забил огромный коммунальный фонтан
18 детских команд сразятся в финале турнира «Будущее зависит от тебя» за путевку в лагерь ФК «Барселона»
Житель Сызрани «вспомнил» о долге почти в 100 тысяч рублей только после ареста своей легковушки
Борис Гребенщиков бесплатно выступит перед поклонниками на самарской набережной
«Динамо Самара» обыграло «Новую генерацию» и повело в бронзовой серии ЧР по мини-футболу
В Самаре почти 800 студентов выстроились в огромные буквы у «Ладьи»
«АКОМ» получил престижную награду «За динамичное развитие бизнеса»
В Тольятти на 86 улично-дорожных объектах появятся технические средства безопасности дорожного движения
Двухступенчатую ракету самарских студентов запустят с военного полигона во Франции
Жители Самарской области засняли "кипящую" реку Усу
Части 2-й армии в Самарской области готовы к переброске в любой момент
Специалистов Роспотребнадзора заподозрили в запугивании тольяттинских предпринимателей, чтобы те несли им деньги
Дмитрий Азаров встретился с предпринимателями Самарской области
В Самарской области спасателям пришлось доставать котенка из недр «Ситроена»
В Сызрани женщина с ножом устроила драку на глазах ребенка
В Самаре и области ожидается потепление
Центробанк нашел факты вывода активов одного из банков Тольятти