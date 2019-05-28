«Крылья Советов» готовятся к стыковому матчу с «Нижним Новгородом» без 5 игроков

СЕГОДНЯ 09:26 2019-05-28T09:26:59+03:00

Первый стыковой матч между «Крыльями Советов» и «Нижним Новгородом» пройдет в Нижнем Новгороде в четверг, 30 мая. Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Изменить размер текста: A A

«Крылья Советов» готовятся к первому стыковому матчу с «Нижним Новгородом» без пяти игроков. В предстоящей встрече из-за травм не примут участие Сергей Корниленко, Александр Самедов, Максим Канунников, Никита Чичерин и Джано Ананидзе, сообщает пресс-служба «КС».

Напомним, первый стыковой матч между «Крыльями Советов» и «Нижним Новгородом» пройдет в Нижнем Новгороде в четверг, 30 мая. Начало матча – в 20:00 по самарскому времени. Ответная игра состоится на «Самара Арене» в воскресенье. 2 июня.

«Крылья» в этом сезоне заняли 13 место в РПЛ. Нижегородцы финишировали на 4 месте в ФНЛ.

ИСТОЧНИК KP.RU