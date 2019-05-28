Житель Сызрани «вспомнил» о долге почти в 100 тысяч рублей только после ареста своей легковушки

СЕГОДНЯ 09:47 2019-05-28T09:47:28+03:00

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В Сызрани долг местного жителя перед индивидуальным предпринимателем привел его к аресту автомобиля. Мужчине были предоставлены бытовые услуги, но он их так и не оплатил. В итоге его долг перед ИП составил 95,7 тысяч рублей.

- В отношении сызранца было возбуждено исполнительное производство. Его обязали оплатить долг, однако мужчина проигнорировал эти требования, - сообщили в пресс-службе УФССП по Самарской области.

Приставы наведались к должнику домой, но там его не застали. В итоге искать его пришлось на работе. Там они объяснили ему, что если он добровольно не оплатит долг в установленный срок, то его будут ждать разного рода санкции. Но и эта мера не помогла призвать к совести должника. В итоге ему выписали исполнительский сбор в 6,7 тысяч рублей, а также запретили выезжать за пределы России. Кроме того, приставы еще и арестовали автомобиль ВАЗ-21099, принадлежащий сызранцу. Только после этого мужчина поспешил полностью оплатить свою задолженность.

ИСТОЧНИК KP.RU