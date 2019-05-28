СЕГОДНЯ 10:11 2019-05-28T10:12:54+03:00

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1 июня в селе Красный Яр в Самарской области пройдет торжественное открытие коттеджного поселка ЯР ПАРК. Поселок уже полностью построен и введен в эксплуатацию. Застройщик - компания «ASSET» (быстроразвивающаяся структура под руководством девелопера Сергея Евсеева).

- Сегодня это единственный коттеджный поселок европейского уровня в Красном Яру, оснащенный современной инженерией и инфраструктурой. ЯР ПАРК можно по праву назвать «окном в Европу»: все дома выполнены в едином европейском архитектурном стиле, аккуратные газоны, тропинки из брусчатки и уютные зоны для прогулок. Все сделано для того, чтобы жителям было максимально комфортно и они наслаждались загородной жизнью. Для детей построена детская площадка, а школа и детский сад находятся в шаговой доступности - 15 мин, - рассказали представители застройщика.

Коттеджный поселок находится на улице 70 лет Победы в Красном Яру и состоит из 80 таунхаусов.

Коттеджный поселок находится на улице 70 лет Победы в Красном Яру и состоит из 80 таунхаусов. При этом многие новоселы уже въехали в свои дома.

- Стройка окончена, многие жители уже живут в своих домах. Мы гордимся тем, что смогли полностью реализовать заявленную концепцию и строго контролировали каждый этап строительства, - рассказывает управляющий строительной компании «ASSET» Сергей Евсеев. - Необходимо особо подчеркнуть, что наше участие в жизни коттеджного поселка не прекращается на этапе ввода, мы проводим работы по организации качественной эксплуатации. Хочу поблагодарить всю команду проекта, всех кто работал над его созданием: строительством, продвижением и благоустройством, а наших главных «судей» - жителей, этого замечательного коттеджного поселка - за оказанное нам доверие.

С одной стороны коттеджный поселок граничит с лесопарковой зоной, где течет река Сок и есть пляж. Территория ЯР ПАРКа закрыта, там есть камеры видеонаблюдения и шлагбаум на въезде.

- 22 марта 2019 года коттеджный поселок ЯР ПАРК по праву получил премию Rs-AwaRdS 2018 в номинации «Загородный оазис». ЯР ПАРК, признан лучшим коттеджным поселком как в народном голосовании, так и по мнению экспертного жюри, - отметили представители застройщика.

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU