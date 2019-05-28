В минтрансе рассказали о работе по спасению уцелевших туй на Московском шоссе в Самаре

СЕГОДНЯ 10:28 2019-05-28T10:28:07+03:00

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В Самаре продолжается эпопея с многострадальными туями на Московском шоссе. Напомним, многие деревья, которые были высажены при реконструкции магистрали в 2017 году, уже погибли, но остались и те, кто отчаянно борется за жизнь. Теперь региональные власти намерены во что бы то ни стало их спасти. Недавно даже по этому поводу прошло судебное заседание.

- Мировое соглашение с подрядчиком будет утверждено 30 мая. В соответствии с ним, он формирует схему, а минтранс ее согласовывает. Потом начнутся работы и гарантия на них. Целые туи спасем, - сообщил заместитель министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Андрей Спиридонов.

Отметим, что ранее чиновник обещал, что все выжившие туи сформируют в группы и пересадят подальше от дороги. Также он отметил, что растениям обеспечат правильный уход.

ИСТОЧНИК KP.RU