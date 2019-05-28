Самарцы своровали у коммунальщиков оборудование на 300 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 10:46 2019-05-28T10:46:24+03:00

В этом году горожане похитили более 70 оградительных щитов

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Жители Самары увлеклись кражами своей безопасности. Речь идет об оградительных щитах, дорожных знаках и сигнальных фонарях, которые коммунальщики устанавливают на месте проведения ремонтных работ.

- Только в этом году злоумышленники похитили более 70 элементов ограждений. Ущерб составил около 300 тысяч рублей. Случаи воровства происходили во всех районах города, один из последних — на улице Алексея Толстого в Самарском районе, - рассказали в пресс-службе «РКС-Самара».

По словам представителей компании, щиты не только воруют, но и просто ломают их. Также оборудование коммунальщиков сдают в пункты приема металлолома. Бывали и такие случаи, когда щиты находились на местах работ других организаций. Сотрудники «РКС-Самара» призывают горожан, которые стали свидетелями возможного похищения оборудования, сообщать об этом в диспетчерскую службу по телефонам: 334-75-12 и 336-86-51.

ИСТОЧНИК KP.RU