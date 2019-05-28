В Самаре осужденный за убийство незаконно оказался на свободе

СЕГОДНЯ 11:11 2019-05-28T11:11:16+03:00

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Недавно в Самаре произошел необычный случай с заключенным одной из колоний. Мужчина, осужденный за убийство, раньше срока оказался на свободе. При этом из мест лишения свободы он не сбегал — ему дали отпуск, правда, незаконно.

- Осужденный проходил лечение в областной туберкулезной больнице УФСИН по Самарской области. 22 мая врио начальника больницы подписал приказ о предоставлении ему отпуска на 6 суток для решения вопроса по устройству после освобождения, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Самарской области.

По данным надзорного ведомства, данный приказ был издан с нарушениями, поскольку законных оснований на выезд за пределы медучреждения у осужденного не было. В итоге спецпрокуратура опротестовала этот приказ, после чего осужденного досрочно вернули в места лишения свободы. Под соответствующий надзор мужчина вернулся уже 24 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU