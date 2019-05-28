2019-05-28T11:22:35+03:00
Спорт

Хоккейная «Лада» подписала вратаря из московской «Звезды»

Артем Корепанов перебрался на берега Волги в обмен на компенсацию
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Фото: ХК "Лада"Фото: ХК "Лада"
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Хоккейный клуб «Лада» подписал голкипера московской «Звезды» (фарм-клуба ЦСКА) Артема Корепанова. Столичный клуб получил за хоккеиста денежную компенсацию, сообщает пресс-служба «Лады».

- В сезоне 2018/19 Корепанов сыграл за «Звезду» в 9 матчах регулярного чемпионата ВХЛ, в которых одержал 1 победу. Он отразил 88,7% бросков по своим воротам, а коэффициент надежности составил 2,72, - говорится в сообщении тольяттинского клуба.

Кроме того, вратарь провел 5 матчей за «Красную Армию» в регулярном чемпионате МХЛ и одержал там три победы. Он отразил 88,9% бросков, коэффициент надежности составил 2,60.

ИСТОЧНИК KP.RU

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