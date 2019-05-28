«Комсомолка» приглашает самарцев на «Праздник Молока»
Он состоится в День защиты детей, 1 июня, в парке им. Гагарина
Изменить размер текста:
Мальчишки и девчонки, а также их родители! По доброй традиции 1 июня в парке имени Юрия Гагарина состоится грандиозный веселый семейный праздник, посвященный Дню молока.
Вас ждут увлекательные мастер-классы, вкусные дегустации, конкурсы и викторины, зажигательные выступления вокальных и танцевальных коллективов. И еще много сюрпризов и подарков.
Начало праздника в 12.00 на Главной сцене (со стороны Московского шоссе).
Приходите, будет интересно!
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР ПРАЗДНИКА:
Партнеры праздника:
ИСТОЧНИК KP.RU