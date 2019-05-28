«Комсомолка» приглашает самарцев на «Праздник Молока»

СЕГОДНЯ 11:26 2019-05-28T12:44:21+03:00

Он состоится в День защиты детей, 1 июня, в парке им. Гагарина

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Мальчишки и девчонки, а также их родители! По доброй традиции 1 июня в парке имени Юрия Гагарина состоится грандиозный веселый семейный праздник, посвященный Дню молока.

Вас ждут увлекательные мастер-классы, вкусные дегустации, конкурсы и викторины, зажигательные выступления вокальных и танцевальных коллективов. И еще много сюрпризов и подарков.

Начало праздника в 12.00 на Главной сцене (со стороны Московского шоссе).

Приходите, будет интересно!

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР ПРАЗДНИКА:

Партнеры праздника:

ИСТОЧНИК KP.RU