2019-05-28T11:38:07+03:00
Общество

Самарцев приглашают в круиз из Стамбула по Эгейскому морю с заходами в редкие порты

В стоимость путевки входит перелет
ВИТАЛИЙ ДЕНИСОВ
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Фото: "Инфофлот"Фото: "Инфофлот"
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Жителей Самарской области зовут в круизные туры из Стамбула по Эгейскому морю. Проводит их круизный центр «Инфофлот» вместе с греческой компанией Celestyal Cruises. Чтобы туристам было удобно, до Стамбула их доставят самолеты из нескольких городов России, включая Самару.

- Круизы, которые стартуют в конце октября 2019 года, будут проходить на лайнере Celestyal Crystal. Программы круизных туров различны в зависимости от города вылета, но каждая интересна по-своему. Например, программа с вылетами из Москвы, Казани, Краснодара, Сочи включает в себя три дня пребывания туристов в Стамбуле, - рассказали в «Инфофлоте».

Для путешественников проведут обзорную экскурсию по Стамбулу, а после туристам предоставят свободное время, чтобы сами погулять по городу.

- Первой стоянкой по маршруту будет порт Чанакалле, который больше известен расположенной рядом древней Троей. Также в рамках этого десятидневного тура туристы побывают на островах Санторини, Родос, портовом греческом городе Волос, посетят Миконос и Афины. Вылет обратно в российские города предусмотрен из Стамбула, - уточнили в круизном центре.

В стоимость туров включены перелет регулярным рейсом, услуги русскоговорящего сопровождающего, трансферы, проживание в отеле 3 звезды, завтраки в отелях, во время круиза – питание по системе «все включено», в том числе алкогольные и безалкогольные напитки, проживание в каюте, 4 экскурсии на русском языке и т.д.

Узнать подробности круиза, а также забронировать его можно на сайте «Инфофлота».

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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