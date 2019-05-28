В Жигулевске пройдет турнир по стритболу VolgaBasket 3х3
1 июня на площади Мира в Жигулевске пройдет открытый турнир по стритболу VolgaBasket 3×3. Спортивный праздник традиционно приурочен к Международному дню защиты детей, сообщает организатор турнира компания «Газпром газораспределение Самара».
- Уличный баскетбол - один из самых демократичных и активно развивающихся командных видов спорта. За 9 лет существования «ВолгаБаскет» стал масштабным открытием стритбольного сезона в регионе, - рассказали организаторы.
На турнир в Жигулевск съедутся не только детские, но и взрослые команды Самарской области и других регионов. Почетными гостями статут ветераны российского баскетбола.
На турнир в Жигулевск съедутся не только детские, но и взрослые команды Самарской области и других регионов.
ИСТОЧНИК KP.RU