В Жигулевске пройдет турнир по стритболу VolgaBasket 3х3

СЕГОДНЯ 12:03 2019-05-28T12:09:07+03:00

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1 июня на площади Мира в Жигулевске пройдет открытый турнир по стритболу VolgaBasket 3×3. Спортивный праздник традиционно приурочен к Международному дню защиты детей, сообщает организатор турнира компания «Газпром газораспределение Самара».

- Уличный баскетбол - один из самых демократичных и активно развивающихся командных видов спорта. За 9 лет существования «ВолгаБаскет» стал масштабным открытием стритбольного сезона в регионе, - рассказали организаторы.

На турнир в Жигулевск съедутся не только детские, но и взрослые команды Самарской области и других регионов. Почетными гостями статут ветераны российского баскетбола.

На турнир в Жигулевск съедутся не только детские, но и взрослые команды Самарской области и других регионов.

ИСТОЧНИК KP.RU