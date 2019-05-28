Напала из-за долгов: полицейские задержали женщину, порезавшую ножом жителя Сызрани
Сызранские полицейские начали проверку по факту нападения женщины с ножом на 51-летнего местного жителя возле ТЦ на проспекте 50 лет Октября в понедельник, 27 мая.
- Нападавшей оказалась ранее не судимая 33-летняя жительница Сызрани. Полицейские задержали ее по месту жительства. Она находилась в состоянии алкогольного опьянения. Как выяснилось, конфликт произошел из-за долговых обязательств сызранки, - сообщили в ГУ МВД по Самарской области.
На момент нападения на мужчину женщина была вместе со своим сыном 2019 года рождения. Он находился в детской коляске. Сейчас ребенка временно поместили в ГКУЗ СО «Дом ребенка». Что касается самой женщины, то ее привлекли к ответственности по статьям «Появление в общественных местах в состоянии опьянения» и «Ненадлежащее исполнение родительских обязанностей». Сейчас полицейские продолжают выяснять все обстоятельства нападения на мужчину.
ИСТОЧНИК KP.RU