2019-05-28T12:12:44+03:00
Происшествия

Напала из-за долгов: полицейские задержали женщину, порезавшую ножом жителя Сызрани

На молодую мать составили два протокола, а ее сына пока отправили в дом ребенка
Анастасия ФИЛАТОВА
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На момент нападения женщина находилась в алкогольном опьяненииНа момент нападения женщина находилась в алкогольном опьяненииФото: скриншот с видео
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Сызранские полицейские начали проверку по факту нападения женщины с ножом на 51-летнего местного жителя возле ТЦ на проспекте 50 лет Октября в понедельник, 27 мая.

- Нападавшей оказалась ранее не судимая 33-летняя жительница Сызрани. Полицейские задержали ее по месту жительства. Она находилась в состоянии алкогольного опьянения. Как выяснилось, конфликт произошел из-за долговых обязательств сызранки, - сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

На момент нападения на мужчину женщина была вместе со своим сыном 2019 года рождения. Он находился в детской коляске. Сейчас ребенка временно поместили в ГКУЗ СО «Дом ребенка». Что касается самой женщины, то ее привлекли к ответственности по статьям «Появление в общественных местах в состоянии опьянения» и «Ненадлежащее исполнение родительских обязанностей». Сейчас полицейские продолжают выяснять все обстоятельства нападения на мужчину.

ИСТОЧНИК KP.RU

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