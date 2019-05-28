В Самаре прокуратура нашла более 500 нарушений в работе УК

СЕГОДНЯ 12:46 2019-05-28T12:46:43+03:00

По данным фактам возбуждены уже несколько административных и уголовных дел

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Прокуратура Самарской области провела проверку нескольких управляющих компаний, входящих в «ДомКомИнвест», по обращению депутата Госдумы РФ Александра Хинштейна. Как выяснилось, за 2018 год и начало 2019 года организации накопили более 500 нарушений.

- Факты нарушений управляющих компаний подтверждаются. Выявлено более 500 нарушений закона, направлены материалы для возбуждения 3 уголовных дел. Из собранных с граждан средств только 30% идет на ремонт домов, - написал в Твиттере Александр Хинштейн.

По данным прокуратуры, в адрес УК было направлено 188 представлений и возбуждено 72 административных дела. Также выяснилось, что некоторые организации имеют миллионные долги за коммунальные услуги и не полностью реализовали деньги, собранные на ремонт домов. Сейчас надзорное ведомство занимается проверкой того, насколько управляющие компании своевременно и качественно проводили ремонт в обслуживаемых их домах.

ИСТОЧНИК KP.RU