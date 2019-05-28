Двое жителей Самарской области могут сесть на 2 года за подводную охоту на Волге

СЕГОДНЯ 13:03 2019-05-28T13:03:09+03:00

Рыбаки причинили ущерб больше чем на 10 тысяч рублей Фото: Екатерина СИМОХИНА

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В Тольятти полицейские задержали на Волге двоих браконьеров, которые с помощью снаряжения для подводной охоты ловили там рыбу.

- Задержанные — 27-летний и 26-летний молодые люди — занимались подводной рыбалкой в нерестовый период (с 20 апреля по 10 июня), что запрещено. Они незаконно добыли несколько лещей, щук, карасей и судаков, - сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Приволжскому федеральному округу.

По данным правоохранителей, молодые люди нанесли ущерб рыбным запасам на сумму 3850 и 7110 рублей. В отношении них были возбуждены уголовные дела по статье «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов». Тольяттинцам грозит до 2 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU