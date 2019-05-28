Сергей Шнуров про солнечную электростанцию под Самарой: «Выглядит так же круто, как и я без одежды»

СЕГОДНЯ 13:25 2019-05-28T13:25:55+03:00

Изменить размер текста: A A

Российский рок-музыкант, общественный деятель и лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров прокомментировал недавнее открытие солнечной электростанции под Самарой. Он даже разместил в своем Твиттере короткий ролик с полем солнечных батарей.

Думаете, энергия солнца — это что-то из китайского футуризма? Да как бы не так! Под Самарой вон построили поле солнечных батарей на 220 гектарах. Выглядит почти так же круто, как я без одежды, - написал в соцсети Сергей Шнуров.

Напомним, что солнечную станцию запустили в работу 21 мая. Она стала самой крупной в ПФО и одной из двух самых крупных в России. Ее мощности должно хватить на обеспечение электроэнергией нескольких городов, к примеру, таких, как Новокуйбышевск.

ИСТОЧНИК KP.RU