Стало известно время начала матча «Крылья Советов» - «Нижний Новгород» на «Самара Арене»

СЕГОДНЯ 13:38 2019-05-28T13:38:58+03:00

Первая игра пройдет в Нижнем Новгороде 30 мая, вторая – на «Самара Арене» (на фото) 2 июня. Фото: с сайта ФК "Крылья Советов" (Самара).

Игра начнется в 18:00 по местному времени

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Стало известно, во сколько начнется второй стыковой матч между «Крыльями Советов» и «Нижним Новгородом», который пройдет в воскресенье, 2 июня, на стадионе «Самара Арена». Встреча начнется в 18:00 по самарскому времени, сообщает пресс-служба «КС».

- Второй матч пройдет в воскресенье, 2 июня, на «Самара Арене» и начнется в 18:00. Информация о билетах на домашнюю игру будет опубликована в среду, 29 мая на клубном сайте. Для владельцев сезонных абонементов вход на эту игру будет осуществляться по клубным картам, - говорится в сообщении.

Напомним, первая игра пройдет в Нижнем Новгороде в четверг, 30 мая. Она начнется в 20:00 по самарскому времени.

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ИСТОЧНИК KP.RU