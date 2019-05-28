Стало известно время начала матча «Крылья Советов» - «Нижний Новгород» на «Самара Арене»
Стало известно, во сколько начнется второй стыковой матч между «Крыльями Советов» и «Нижним Новгородом», который пройдет в воскресенье, 2 июня, на стадионе «Самара Арена». Встреча начнется в 18:00 по самарскому времени, сообщает пресс-служба «КС».
- Второй матч пройдет в воскресенье, 2 июня, на «Самара Арене» и начнется в 18:00. Информация о билетах на домашнюю игру будет опубликована в среду, 29 мая на клубном сайте. Для владельцев сезонных абонементов вход на эту игру будет осуществляться по клубным картам, - говорится в сообщении.
Напомним, первая игра пройдет в Нижнем Новгороде в четверг, 30 мая. Она начнется в 20:00 по самарскому времени.
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ИСТОЧНИК KP.RU