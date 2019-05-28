В Новокуйбышевске у многоквартирного дома частично обрушилась стена

СЕГОДНЯ 13:52 2019-05-28T14:48:02+03:00

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Во вторник, 28 мая, на улице Победы в Новокуйбышевске произошло ЧП. Там частично обрушилась стена дома № 38. Об этом в соцсетях сообщили очевидцы.

- Сообщение от жителей поступило около 11:00. На место оперативно прибыли сотрудники обслуживающей организации. По приезду они установили, что произошло обрушение облицовочной кирпичной кладки у подъезда № 1. В результате случившегося никто не пострадал, - сообщили представители управляющей компании «Новоградсервис».

К настоящему времени рабочие с помощью погрузчиков убрали рухнувшую часть кладки и демонтируют опасный участок автогидроподъемником. Как отмечают в УК, во время ежегодных осмотров явных нарушений в кладке дома, который, к слову, был построен в 1988 году, выявлено не было. Обращения от жителей также не поступали. По факту случившегося будет проведена строительная экспертиза, после чего будут названы причины обрушения.

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ИСТОЧНИК KP.RU