2019-05-28T14:48:02+03:00
Происшествия

В Новокуйбышевске у многоквартирного дома частично обрушилась стена

К счастью, в результате происшествия никто не пострадал
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: Подслушано НовокуйбышевскФото: Подслушано НовокуйбышевскФото: vk.com
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Во вторник, 28 мая, на улице Победы в Новокуйбышевске произошло ЧП. Там частично обрушилась стена дома № 38. Об этом в соцсетях сообщили очевидцы.

- Сообщение от жителей поступило около 11:00. На место оперативно прибыли сотрудники обслуживающей организации. По приезду они установили, что произошло обрушение облицовочной кирпичной кладки у подъезда № 1. В результате случившегося никто не пострадал, - сообщили представители управляющей компании «Новоградсервис».

Фото: ООО "Новоградсервис" Фото: vk.com

Фото: ООО "Новоградсервис"Фото: vk.com

К настоящему времени рабочие с помощью погрузчиков убрали рухнувшую часть кладки и демонтируют опасный участок автогидроподъемником. Как отмечают в УК, во время ежегодных осмотров явных нарушений в кладке дома, который, к слову, был построен в 1988 году, выявлено не было. Обращения от жителей также не поступали. По факту случившегося будет проведена строительная экспертиза, после чего будут названы причины обрушения.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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