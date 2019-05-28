«Готовы бросить вызов себе?»: жена депутата Хинштейна призвала отказаться от вредностей

СЕГОДНЯ 14:23 2019-05-28T14:44:25+03:00

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Супруга депутата Госдумы РФ от Самарской области Александра Хинштейна поделилась в соцсетях своим опытом похудения с помощью недельного голодания. За это время актриса и продюсер Поля Полякова успела сбросить 5 кг.

- Это большая победа над собой! Чувствую себя невероятно круто и легко! Было нелегко, но я сделала это! По-моему, иногда надо проводить вот такие эксперименты над собой. Конечно, не издеваться, но выяснить, на что ты способен. Отказаться на время от вредностей или плохих привычек, посмотреть, что из этого выйдет. А вдруг понравится, и не захочется обратно? - написала в своем Инстаграме жена Александра Хинштейна.

Поля Полякова предложила своим подписчикам тоже бросить вызов себе и ненадолго отказаться от вредной пищи. К примеру, в течение недели не есть сладости, сахар и не пить кофе. Пост актрисы набрал более 5,5 тысяч «лайков», многие дамы поддержали идею отказа от вредностей и выступили с твердым намерением повторить ее подвиг.

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ИСТОЧНИК KP.RU