В Самаре на Солнечной Kia Rio «догнал» Land Cruiser: пострадал младенец

СЕГОДНЯ 14:55 2019-05-28T14:55:25+03:00

Водитель легковушки не выбрал безопасную дистанцию до едущего впереди внедорожника Фото: ГУ МВД России по Самарской области

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В понедельник, 27 мая, примерно в 16:45 в Промышленном районе Самары произошло серьезное ДТП. Там на улице Солнечной столкнулись автомобиль «Киа Рио» и внедорожник «Тойота Ленд Крузер Прадо». Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

- Аварию спровоцировал 31-летний водитель корейского автомобиля. Он, двигаясь в сторону 6-й просеки, не выбрал безопасную дистанцию до едущего впереди внедорожника и врезался в него, - рассказали полицейские.

В результате случившегося пострадал пассажир «Киа Рио» - мальчик 2019 года рождения, который находился на заднем сиденье справа. Медики доставили ребенка в больницу, где он был госпитализирован. Сейчас полицейские проводят по факту аварии проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU