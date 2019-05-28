В Самаре на Солнечной Kia Rio «догнал» Land Cruiser: пострадал младенец
В понедельник, 27 мая, примерно в 16:45 в Промышленном районе Самары произошло серьезное ДТП. Там на улице Солнечной столкнулись автомобиль «Киа Рио» и внедорожник «Тойота Ленд Крузер Прадо». Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
- Аварию спровоцировал 31-летний водитель корейского автомобиля. Он, двигаясь в сторону 6-й просеки, не выбрал безопасную дистанцию до едущего впереди внедорожника и врезался в него, - рассказали полицейские.
В результате случившегося пострадал пассажир «Киа Рио» - мальчик 2019 года рождения, который находился на заднем сиденье справа. Медики доставили ребенка в больницу, где он был госпитализирован. Сейчас полицейские проводят по факту аварии проверку.
ИСТОЧНИК KP.RU