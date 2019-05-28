Президенту ГК «АКОМ» присвоено звание «Заслуженный предприниматель Самарской области»

СЕГОДНЯ 14:56 2019-05-28T14:59:48+03:00

Изменить размер текста: A A

27 мая в Самаре прошел крупнейший региональный бизнес-форум "Линия успеха", организованный областным правительством в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", а также приуроченный к празднованию Дня российского предпринимательства. Это событие ежегодно собирает на единой диалоговой площадке руководителей предприятий и организаций, отраслевых тренеров, экспертов-практиков и представителей органов власти.

Финалом насыщенной работы форума стала церемония награждения выдающихся представителей бизнес-сообщества. Почетное звание «Заслуженный предприниматель Самарской области» присвоено президенту Группы компаний «АКОМ» Николаю Игнатьеву. Нагрудный знак торжественно вручил губернатор региона Дмитрий Азаров.

Николай Михайлович Игнатьев – известный предприниматель, в течение 17 лет возглавляющий созданную им уникальную компанию по производству и реализации аккумуляторных батарей мирового уровня качества. «АКОМ» является лидером не только по производству в своей отрасли, но также по целому ряду показателей: экспортные поставки, локализация производства, узнаваемость бренда и, конечно, активная работа по реализации государственных программ. Все это стало возможным, благодаря профессионализму президента компании, его знаниям, опыту и невероятной энергии.

В ответной благодарственной речи Николай Игнатьев отметил важность той поддержки, которую оказывают бизнесу органы власти и институты развития. Активное использование инструментов господдержки – одно из важнейших слагаемых успеха «АКОМ», и своим богатым опытом компания готова поделиться через специально созданный GR-центр, призванный оказывать содействие предприятиям в получении господдержки с наименьшими временными и материальными затратами. Президент «АКОМ» призвал предпринимателей активнее сотрудничать с GR-центром, а также предложил аккредитовать его при областном правительстве. Данная инициатива была поддержана главой региона.

Поздравляем Николая Михайловича с очередной победой! Пусть успех сопутствует вам в осуществлении самых смелых планов и инициатив!

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU