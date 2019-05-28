2019-05-28T15:15:16+03:00
Общество

В СамГУПС открылась международная конференция «Наука и культура России», посвященная славянской письменности

Она будет работать два дня
ВИТАЛИЙ ДЕНИСОВ
Поделиться:
Фото: СамГУПСФото: СамГУПС
Изменить размер текста:

В Самарском государственном университете путей сообщения открылась XVI Международная научно-практическая конференция «Наука и культура России». В этом году она посвящена Дню славянской письменности и культуры памяти святых Кирилла и Мефодия. Продлится конференция два дня. Среди направлений работы – православная теология, современные тенденции развития русской и славянской филологии, проблемы образования и воспитания и т.д.

- Важнейшие вопросы, которые раскрывают широкую гуманитарно-культурологическую проблематику: истоки и современное состояние славянской письменности и культуры, методология и содержание новейших концепций развития личности и общества, философские основы и практический опыт переосмысления и реформирования системы образования и воспитания в пространстве современной России. Конференция в СамГУПС позволяет не только найти ответы на эти вопросы, но и является заметным явлением в научной и общественной жизни города и привлекает внимание ученых всероссийского и международного уровня, религиозных деятелей, - рассказали в пресс-службе вуза.

Ректор СамГУПС Иван Андрончев в это время находился в Москве, но к открытию прислал приветственное письмо.

- Важнейшее стратегическое направление работы нашего университетского комплекса – развитие научной и инновационной деятельности. Проведение конференций – один из способов развития этого направления. Наличие такой конференции в техническом вузе – это не просто дань традициям, это необходимость. Нам важно не просто подготовить специалиста транспорта, нам важно подготовить гражданина и патриота. Важно привить будущему специалисту любовь к родине, семейные ценности. От того, как мы воспитаем молодёжь, зависит то, сможет ли Россия сберечь и приумножить саму себя, - отметил Андрончев в письме.

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В колонии в Тольятти осужденный сделал макет Спасской церкви
В Самаре летом 2019 года будут работать 185 пришкольных лагерей с дневным пребыванием
Самарские таможенники задержали фуру с поддельными кроссовками Guссi
В Самаре запустили движение по ранее закрытому участку трассы А-300
В Тольятти на Комсомольском шоссе завалился на бок бетоновоз
В Самаре вернули на место крышку люка, которую выбил «фонтан» на Мирной
Президенту ГК «АКОМ» присвоено звание «Заслуженный предприниматель Самарской области»
В Самаре на Солнечной Kia Rio «догнал» Land Cruiser: пострадал младенец
Аниматоры, аквагрим и уличные артисты: в Самаре 1 июня устроят большой праздник в Струковском саду
«Готовы бросить вызов себе?»: жена депутата Хинштейна призвала отказаться от вредностей
В Новокуйбышевске у многоквартирного дома частично обрушилась стена
Стало известно время начала матча «Крылья Советов» - «Нижний Новгород» на «Самара Арене»
Сергей Шнуров про солнечную электростанцию под Самарой: «Выглядит так же круто, как и я без одежды»
Двое жителей Самарской области могут сесть на 2 года за подводную охоту на Волге
В Самаре прокуратура нашла более 500 нарушений в работе УК
Напала из-за долгов: полицейские задержали женщину, порезавшую ножом жителя Сызрани
В Жигулевске пройдет турнир по стритболу VolgaBasket 3х3
В Тольятти пожилой водитель «Калины» погиб в ДТП с ПАЗом и внедорожником
Самарцев приглашают в круиз из Стамбула по Эгейскому морю с заходами в редкие порты
Тольяттинец стащил из магазина в Жигулевске бритву с кассетами и продал их
«Комсомолка» приглашает самарцев на «Праздник Молока»
Хоккейная «Лада» подписала вратаря из московской «Звезды»
В Самаре осужденный за убийство незаконно оказался на свободе
Самарцы своровали у коммунальщиков оборудование на 300 тысяч рублей