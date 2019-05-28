В СамГУПС открылась международная конференция «Наука и культура России», посвященная славянской письменности

СЕГОДНЯ 15:04 2019-05-28T15:15:16+03:00

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В Самарском государственном университете путей сообщения открылась XVI Международная научно-практическая конференция «Наука и культура России». В этом году она посвящена Дню славянской письменности и культуры памяти святых Кирилла и Мефодия. Продлится конференция два дня. Среди направлений работы – православная теология, современные тенденции развития русской и славянской филологии, проблемы образования и воспитания и т.д.

- Важнейшие вопросы, которые раскрывают широкую гуманитарно-культурологическую проблематику: истоки и современное состояние славянской письменности и культуры, методология и содержание новейших концепций развития личности и общества, философские основы и практический опыт переосмысления и реформирования системы образования и воспитания в пространстве современной России. Конференция в СамГУПС позволяет не только найти ответы на эти вопросы, но и является заметным явлением в научной и общественной жизни города и привлекает внимание ученых всероссийского и международного уровня, религиозных деятелей, - рассказали в пресс-службе вуза.

Ректор СамГУПС Иван Андрончев в это время находился в Москве, но к открытию прислал приветственное письмо.

- Важнейшее стратегическое направление работы нашего университетского комплекса – развитие научной и инновационной деятельности. Проведение конференций – один из способов развития этого направления. Наличие такой конференции в техническом вузе – это не просто дань традициям, это необходимость. Нам важно не просто подготовить специалиста транспорта, нам важно подготовить гражданина и патриота. Важно привить будущему специалисту любовь к родине, семейные ценности. От того, как мы воспитаем молодёжь, зависит то, сможет ли Россия сберечь и приумножить саму себя, - отметил Андрончев в письме.

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU