В Самаре вернули на место крышку люка, которую выбил «фонтан» на Мирной

СЕГОДНЯ 15:14 2019-05-28T15:14:17+03:00

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Стали известны подробности коммунальной аварии на улице Мирной в Самаре, результатом которой стал 10-метровый фонтан. Как сообщили представители Предприятия тепловых сетей, ЧП произошло в ходе проведения гидравлических испытаний.

- Повреждение теплотрассы случилось в тепловой камере, в результате чего была сдвинута крышка люка и вода вышла на поверхность. Сейчас крышку вернули на место, - сообщили в ПТС.

Как отмечают в организации, на данный момент участок теплосети отключили и сейчас там ведется ремонт.

Напомним, что испытание теплосетей от Самарской ТЭЦ продлятся до 10 июня. Сотрудники ПТС приносят извинения за доставленные неудобства и просят горожан с пониманием отнестись к работам.

ИСТОЧНИК KP.RU