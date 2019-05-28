В Тольятти на Комсомольском шоссе завалился на бок бетоновоз
Сейчас на месте ДТП работают спасатели
Фото: Андрей ДербеневФото: Facebook
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Днем во вторник, 28 мая, на Комсомольском шоссе в Тольятти произошло серьезное ДТП. Там возле ресторана «Волжский замок» опрокинулся бетоновоз.
- ДТП произошло на повороте к турбазе «Подснежник». Сейчас на месте происшествия работают спасатели, - сообщил руководитель Центра гражданской защиты Тольятти Андрей Дербенев.
В настоящее время информации о том, при каких обстоятельствах произошла авария и есть ли в результате случившегося пострадавшие, пока нет.
ИСТОЧНИК KP.RU