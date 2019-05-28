Самарские таможенники задержали фуру с поддельными кроссовками Guссi
Самарские таможенники задержали фуру из Казахстана, которая везла в Россию товары народного потребления. Как оказалось, некоторые из них были контрафактными. Так, таможенники нашли в большегрузе спортивную обувь, якобы выпущенной компанией Guссi.
- По предварительной оценке, сумма предотвращенного ущерба правообладателю данного товарного знака составила 4,7 млн рублей, - сообщили в пресс-службе Самарской таможни.
По факту произошедшего были возбуждены два уголовных дела по статьям «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и «Незаконное использование чужого товарного знака, если это деяние совершено неоднократно».
ИСТОЧНИК KP.RU