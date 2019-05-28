2019-05-28T16:13:35+03:00
Происшествия

Самарские таможенники задержали фуру с поддельными кроссовками Guссi

Всемирно известному бренду могли нанести ущерб почти на 5 млн рублей
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: Самарская таможняФото: Самарская таможня
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Самарские таможенники задержали фуру из Казахстана, которая везла в Россию товары народного потребления. Как оказалось, некоторые из них были контрафактными. Так, таможенники нашли в большегрузе спортивную обувь, якобы выпущенной компанией Guссi.

- По предварительной оценке, сумма предотвращенного ущерба правообладателю данного товарного знака составила 4,7 млн рублей, - сообщили в пресс-службе Самарской таможни.

По факту произошедшего были возбуждены два уголовных дела по статьям «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и «Незаконное использование чужого товарного знака, если это деяние совершено неоднократно».

ИСТОЧНИК KP.RU

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