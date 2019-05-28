В Самаре летом 2019 года будут работать 185 пришкольных лагерей с дневным пребыванием

СЕГОДНЯ 16:47 2019-05-28T16:47:55+03:00

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В Самаре завершается подготовка к летней оздоровительной кампании. В этом году в городе будут работать 185 пришкольных лагерей с дневным пребыванием, семь загородных лагерей: «Золотая рыбка», «Юность», «Арго», «Заря», «Салют-2», «Волгаренок», «Союз», а также два палаточных лагеря: «Молодежная планета» в Волжском районе в центре «Союз» и в Куйбышевском районе около территории центра «Юность». Кроме того, в Самаре будут работать 110 площадок по месту жительства детей.

- Цель таких площадок - создание в непосредственной близости от места проживания детей условий для их отдыха, творческого развития, формирования основ здорового образа жизни и профилактики безнадзорности и правонарушений. График работы площадок будет опубликован на сайте департамента образования до начала летней оздоровительной кампании, - рассказала глава ведомства Елена Чернега.

Отметим, что помимо пришкольных и загородных лагерей, в Самаре будет организован и другой досуг для детей. К примеру, выставки, обзорные и интерактивные экскурсии, фестивали, фотовыставки, спектакли, квесты, концерты, пленэры и многое другое. Также на городских пляжах будут организованы спортивные занятия и соревнования, а на площади Куйбышева — футбольное поле, две площадки для стритбола.

Также этим летом юные жители Самары смогут провести время за работой. По словам главы департамента культуры и молодежной политики Татьяны Шестопаловой, в этом году планируется трудоустроить около 3,5 тысяч человек. На данный момент желание устроиться на временную работу изъявили уже 328 подростков.

ИСТОЧНИК KP.RU