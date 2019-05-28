В Тольятти задержали двух подводных охотников, которые незаконно вылавливали рыбу в Волге

СЕГОДНЯ 19:29 2019-05-28T19:29:37+03:00

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16 и 17 мая сотрудники Тольяттинского линейного отдела полиции проводили рейд на реке Волга. В ходе мероприятия были выявлены два молодых человека - 27 и 26 лет - они занимались незаконной добычей рыбы.

- Эти граждане использовали снаряжение для подводной охоты, применение которого запрещено в нерестовый период с 20 апреля по 10 июня, незаконно добыли несколько экземпляров рыбы различных пород - лещ, щука, карась, судак, - сообщает пресс-служба Средневолжского ЛУ МВД России на транспорте.

Ущерб рыбным запасам РФ от действий злоумышленников составил 3850 и 7110 рублей. По факту незаконной добычи водных ресурсов возбуждено уголовные дела. Максимальное наказание по ним - до двух лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU