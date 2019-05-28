В Самаре убийцу сначала незаконно отпустили из туберкулезной больницы УФСИН, а потом отправили домой по УДО
Сотрудники прокуратуры из отдела по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях региона проверили изданные приказы и распоряжения начальника "Областной туберкулезной больницы" областного УФСИН. В ходе изучения материалов удалось выявить нарушение.
- Приказом врио начальника больницы от 22.05.2019 осужденному за убийство предоставлен краткосрочный отпуск с выездом за пределы больницы на шесть дней для решения вопроса по трудовому и бытовому устройству после освобождения. Приказ издан с нарушением требований закона, поскольку у осужденного отсутствовали законные основания, дающие ему право на выезд за пределы учреждения, - сообщает прокуратура Самарской области.
В надзорном ведомстве отметили, что с учетом обстоятельств незаконный приказ опротестован Самарской спецпрокуратурой. Заключенного 24 мая вернули в места лишения свободы. Но, как рассказали "КП-Самара" в суде Красноглинского района, сегодня ситуация снова поменялась. Служители Фемиды позволили мужчине освободиться по УДО.
ИСТОЧНИК KP.RU