2019-05-28T20:50:23+03:00
Спорт

Стала известна цена билетов на стыковой матч "Крыльев Советов" против "Нижнего Новгорода" на "Самара Арене"

В продажу они поступят завтра
Михаил ГОРЮНОВ
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Последний матч на "Самара Арене" пройдет в воскресеньеПоследний матч на "Самара Арене" пройдет в воскресеньеФото: Михаил ГОРЮНОВ
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Завтра, в среду 29 мая, начинается продажа билетов на ответный стыковой матч между “Крыльями Советов” и “Нижним Новгородом”. Игра состоится в воскресенье 2 июня в 18-00 на стадионе “Самара Арена”. Стоимость билетов - от 100 рублей. Также есть билеты за 500 и 1500 рублей.

- Приобрести их можно в разделе “электронные билеты” на официальном сайте, а также в клубных магазинах на стадионе “Металлург” и ТЦ “Сила Спорта”, - сообщает официальный сайт “Крыльев Советов”.

Также билеты на игру можно будет приобрести в кассах, располагающихся в торговых центрах города. Дети до 6 лет могут пройти на стадион бесплатно - в сопровождении взрослого. Напомним, что первый матч между “Нижним Новгородом” и “Крыльями” состоится в четверг - 30 мая.

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Прогноз на стыковой матч чемпионата России по футболу за место в Российской Премьер-лиги «Нижний Новгород» — «Крылья Советов» (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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