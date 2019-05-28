2019-05-28T21:07:56+03:00
Спорт

"Динамо Самара" одержал вторую подряд победу в "Бронзовой серии" чемпионата России по мини-футболу

Самарская команда победила "Новую генерацию" из Сыктывкара - 5-4
Михаил ГОРЮНОВ
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Самарцы показывают хорошую результативность. ФОТО: "Динамо Самара"Самарцы показывают хорошую результативность. ФОТО: "Динамо Самара"
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Мини-футбольный клуб "Динамо Самара" провел второй матч "Бронзовой серии" чемпионата России среди команд Суперлиги. В соперниках - "Новая генерация" из Сыктывкара. Волжане, как и в первой встрече, одержали победу - в этот раз 5-4. - Сегодня мы намного лучше, чем вчера провели первую половину встречи, да и после перерыва демонстрировали качественный футбол с одним правда большим минусом, которым стала наша плохая реализация моментов. Но результат положительный и это радует, - прокомментировал результат главный тренер "Динамо" Максим Горбунов. Мячами у самарцев отметились - Заболонков, Потехин, Мурашов и дважды Саносян. Третья игра в серии пройдет в Сыктывкаре - 31 мая. Уже в этот день подопечные Горбунова могут выиграть и получить бронзовые медали, ведь обладателем награда становится команда, одержавшая три победы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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