Лезли на деревья, чтобы увидеть БГ: Борис Гребенщиков дал бесплатный концерт на набережной Самары

СЕГОДНЯ 21:56 2019-05-28T21:56:16+03:00

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На самарской набережной у ресторана "Перчини" сегодня собрались сотни горожан. И не удивительно - там давал бесплатный концерт легендарный рок-музыкант Борис Гребенщиков.

- Концерт начался с задержкой примерно на час позже назначенного времени. Но за это время народу набралось еще больше. Некоторые даже залазили на деревья, - рассказал корреспонденту "Комсомольской правды - Самара" один из гостей мероприятия Валерий Леонидов. БГ исполнил свои главные хиты, а также признался в любви к городу и собравшейся публике. Завтра Борис Гребенщиков даст юбилейный концерт в Окружном доме офицеров. Он уже будет платным.

ИСТОЧНИК KP.RU