2019-05-28T21:56:16+03:00
Общество

Лезли на деревья, чтобы увидеть БГ: Борис Гребенщиков дал бесплатный концерт на набережной Самары

Музыкант признался городу в любви, а зрители были в восторге
Михаил ГОРЮНОВ
Поделиться:
Посмотреть на БГ пришло очень много людейПосмотреть на БГ пришло очень много людейФото: Мария ШЕСТЕРИКОВА
Изменить размер текста:

На самарской набережной у ресторана "Перчини" сегодня собрались сотни горожан. И не удивительно - там давал бесплатный концерт легендарный рок-музыкант Борис Гребенщиков.

- Концерт начался с задержкой примерно на час позже назначенного времени. Но за это время народу набралось еще больше. Некоторые даже залазили на деревья, - рассказал корреспонденту "Комсомольской правды - Самара" один из гостей мероприятия Валерий Леонидов. БГ исполнил свои главные хиты, а также признался в любви к городу и собравшейся публике. Завтра Борис Гребенщиков даст юбилейный концерт в Окружном доме офицеров. Он уже будет платным.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Самаре в частном доме на Советской Армии произошел серьезный пожар, пострадал мужчина
"Динамо Самара" одержал вторую подряд победу в "Бронзовой серии" чемпионата России по мини-футболу
Стала известна цена билетов на стыковой матч "Крыльев Советов" против "Нижнего Новгорода" на "Самара Арене"
В Самаре убийцу сначала незаконно отпустили из туберкулезной больницы УФСИН, а потом отправили домой по УДО
В Тольятти задержали двух подводных охотников, которые незаконно вылавливали рыбу в Волге
Создадим научный центр мирового уровня: Дмитрий Азаров подписал соглашение о сотрудничестве региона с ГК Ростех
На выезде из Тольятти образовалась гигантская пробка, водителям советуют воздержаться от поездок
В колонии в Тольятти осужденный сделал макет Спасской церкви
В Самаре летом 2019 года будут работать 185 пришкольных лагерей с дневным пребыванием
Самарские таможенники задержали фуру с поддельными кроссовками Guссi
В Самаре запустили движение по ранее закрытому участку трассы А-300
В Тольятти на Комсомольском шоссе завалился на бок бетоновоз