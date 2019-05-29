2019-05-29T08:15:14+03:00
Общество

В Самаре дом на Ленинградской украсили портретом Берии

Автором картины выступил уличный художник Клаус
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: КлаусФото: КлаусФото: Instagram.com
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На домах в историческом центре Самары продолжают появляться портреты лидеров коммунистического движения из разных стран. Так, недавно на торце одного из домов на улице Ленинградской «поселился» портрет российского революционера, государственного и партийного деятеля, маршала Советского Союза Лаврентия Берии, который, правда, был лишен всех своих званий после обвинений в измене Родине. Автором этого работы выступил уличный художник Клаус.

- Еще одна картина с неосуществившейся выставки. Берия. На Ленинградской, - написал в своем Инстараме художник.

Напомним, что ранее Клаус украсил своей картиной дом на пересечении улиц Ленинградской и Фрунзе. Там он повесил портрет китайского коммунистического лидера Мао Цзэдуна.

ИСТОЧНИК KP.RU

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