В Сызрани водитель Ford сбил во дворе 4-летнюю девочку

СЕГОДНЯ 08:46 2019-05-29T08:46:52+03:00

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Во вторник, 28 мая, примерно в 20:00 во дворе дома на проспекте 50 лет Октября в Сызрани произошло ДТП, в котором пострадал ребенок. Там иномарка сбила 4-летнюю девочку.

- Малышка находилась на прогулке со своей мамой. В какой-то момент она выбежала на проезжую часть из-за припаркованных машин и попала под колеса автомобиля Ford, - сообщили в ОГИБДД Сызранское.

Какие травмы получила девочка, не сообщается. Сейчас полицейские продолжают разбираться в случившемся. По факту аварии проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU