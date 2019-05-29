В Сызрани водитель Ford сбил во дворе 4-летнюю девочку
Малышка выбежала из-за припаркованных машин прямо под колеса иномарки
Фото: ОГИБДД Сызранское
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Во вторник, 28 мая, примерно в 20:00 во дворе дома на проспекте 50 лет Октября в Сызрани произошло ДТП, в котором пострадал ребенок. Там иномарка сбила 4-летнюю девочку.
- Малышка находилась на прогулке со своей мамой. В какой-то момент она выбежала на проезжую часть из-за припаркованных машин и попала под колеса автомобиля Ford, - сообщили в ОГИБДД Сызранское.
Какие травмы получила девочка, не сообщается. Сейчас полицейские продолжают разбираться в случившемся. По факту аварии проводится проверка.
ИСТОЧНИК KP.RU