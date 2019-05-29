2019-05-29T09:08:46+03:00
Общество

В Самарской области проходит региональный этап молодежного конкурса «Театральное Приволжье»

Победители этого этапа смогут представить 63 регион на окружном фестивале
Анастасия ФИЛАТОВА
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Спектакли коллективов-победителей покажут по местным телеканаламСпектакли коллективов-победителей покажут по местным телеканаламФото: Архив "КП"
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В Приволжском федеральном округе проходит фестиваль-конкурс детских и юношеских театральных коллективов «Театральное Приволжье». Сейчас в Самарской области завершается его региональный этап, в котором принимают участие школьники и студенты.

- Участники показали себя на высоком уровне, и готовы представлять свое творчество дальше, отстаивая имя Самарской области, как региона с высоким творческим потенциалом, региона, претендующего на звание культурной столицы Поволжья, - отметил врио министра культуры Самарской области Сергей Филиппов.

Конкурсная комиссия должна завершить отбор шести финалистов (1, 2 и 3 место) по номинациям «Студенческие (молодежные) театры» и «Школьные (детские) театры». После этого им предстоит показать свои спектакли на открытых площадках для жюри и зрителей. По итогам этих показов будут определены победители регионального этапа конкурса «Театральное Приволжье». Затем будут созданы видеоверсии их спектаклей, которые в дальнейшем разместят на сайте фестиваля и представят на региональных телеканалах.

Окружной этап конкурса стартует 1 августа. На него отправят два спектакля — от студенческого и школьного театральных коллективов. Этот этап продлится до октября. Победителей «Театрального Приволжья» выберут открытым зрительским голосованием.

ИСТОЧНИК KP.RU

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