2019-05-29T10:32:34+03:00
Общество

В Тольятти должник, не желая расставаться с машиной, «спрятал» ее на овощном рынке

Мужчина взял кредит под залог своей иномарки, но вовремя его не выплатил
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: УФССП по Самарской областиФото: УФССП по Самарской области
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В Тольятти судебные приставы «выбили» деньги из местного жителя, который задолжал по кредиту 897 тысяч рублей. Помог им в этом арест автомобиля должника, который тот пытался всеми путями скрыть.

- Мужчина взял кредит под залог автомобиля Toyota, но своих обязательств по погашению ссуды он не исполнил. В связи с этим в отношении него было возбуждено исполнительное производство, - сообщили в УФССП по Самарской области.

Приставы выехали по месту регистрации должника, но выяснилось, что он там не живет. В итоге мужчину объявили в розыск. Вскоре после этого тольяттинца и его автомобиль заметили на овощном рынке. Приставы выехали на место и действительно обнаружили там должника. Они арестовали иномарку и направили заявку на торги. Мужчина не захотел расставаться со своей машиной и полностью погасил весь долг.

ИСТОЧНИК KP.RU

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