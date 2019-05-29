В Самарской области стартовала работа по переселению людей из аварийно жилья

СЕГОДНЯ 10:51 2019-05-29T10:51:52+03:00

За 6 лет из аварийного жилья планируется переселить 21170 жителей региона Фото: Архив "КП"

Первые транши в рамках нацпроекта уже получили Хворостянский район и Сызрань

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В Самарской области началась работа по переселению людей из аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2017 года, в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Этот процесс пройдет в 6 этапов и продлится до 1 сентября 2025 года.

- В течение ближайших 6 лет из аварийного жилья в новые квартиры планируется переселить 21170 человек. Общая площадь расселяемого аварийного жилья — более 343 тысяч квадратных метров. Финансирование программы составит более 14 млрд рублей, в том числе за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ — 12 млрд рублей, - сообщили в правительстве Самарской области.

Выделение денег на реализацию программы началось во вторник, 28 мая. Первые транши получили Хворостянский район и Сызрань — 8,397 млн рублей и 118,999 млн рублей соответственно.

ИСТОЧНИК KP.RU