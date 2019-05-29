В Самарской области лось устроил забег за пожилой сельчанкой

СЕГОДНЯ 11:13 2019-05-29T11:13:01+03:00

Дикое животное уже испытало на прочность детскую площадку, а теперь "охотится" за людьми Фото: Архив "КП"

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Жителей Уваровки в Сызранском районе начал «терроризировать» лось. Животное вот уже две недели отирается в поселке, нанося общественному имуществу вред и тратя людям нервные клетки.

- 23 мая дикий лось снес ограждение на детской площадке, хорошо что не было детей! А 28 мая этот же лось бегал уже по улице 4-ая Дачная, едва не сбив пенсионерку, - написал местный житель в Твиттере.

По словам мужчины, лось несся на пожилую женщину на огромной скорости. К счастью, та вовремя успела зайти за калитку, и животное пробежало мимо, никого не задев. Местные жители обратились в администрацию Сызрани с просьбой как-то повлиять на ситуацию, но пока ответа от нее не последовало.

ИСТОЧНИК KP.RU