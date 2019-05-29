2019-05-29T11:13:01+03:00
Общество

В Самарской области лось устроил забег за пожилой сельчанкой

Женщину спасла вовремя подвернувшаяся калитка
Анастасия ФИЛАТОВА
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Дикое животное уже испытало на прочность детскую площадку, а теперь "охотится" за людьмиДикое животное уже испытало на прочность детскую площадку, а теперь "охотится" за людьмиФото: Архив "КП"
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Жителей Уваровки в Сызранском районе начал «терроризировать» лось. Животное вот уже две недели отирается в поселке, нанося общественному имуществу вред и тратя людям нервные клетки.

- 23 мая дикий лось снес ограждение на детской площадке, хорошо что не было детей! А 28 мая этот же лось бегал уже по улице 4-ая Дачная, едва не сбив пенсионерку, - написал местный житель в Твиттере.

По словам мужчины, лось несся на пожилую женщину на огромной скорости. К счастью, та вовремя успела зайти за калитку, и животное пробежало мимо, никого не задев. Местные жители обратились в администрацию Сызрани с просьбой как-то повлиять на ситуацию, но пока ответа от нее не последовало.

ИСТОЧНИК KP.RU

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