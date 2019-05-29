В Самаре парень ночью разбил дверь магазина и попытался стащить алкоголь
Уйти с похищенным не удалось — молодого человека задержали росгвардейцы
Молодому воришке грозит уголовное наказаниеФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Самаре росгвардейцы не дали ограбить супермаркет на улице Тухачевского. Молодой воришка пытался унести оттуда алкоголь и продукты на крупную сумму, но не преуспел в этом деле.
- Злоумышленник проник в магазин в ночное время, разбив стекло входной двери. Сотрудники вневедомственной охраны задержали его прямо на месте преступления, - сообщили в управлении Росгвардии по Самарской области.
Задержанным оказался 20-летний местный житель. Росгвардейцы вызвали полицейских и передали преступника им. После разбирательств в отношении молодого человека возбудили уголовное дело по статье «Покушение на кражу».
ИСТОЧНИК KP.RU