В Самаре в подвале жилого дома «замуровали» нескольких котят

СЕГОДНЯ 11:52 2019-05-29T11:52:44+03:00

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В Самаре несколько котят оказались в ловушке. Их «замуровали» в подвале многоквартирного дома № 320 на проспекте Кирова. Теперь местные жители развернули операцию по спасению животных.

- Сосед с последнего этажа, которому якобы мешают котята, замуровал их в подвале. Саморучно сделал это! Котята голодные сидят. Мужчины, помогите отодрать это, - написала в соцсетях жительница дома.

По словам девушки, сейчас они решают вопрос по вызволению котят с ТСЖ, но пока безуспешно. Самарцы посоветовали жильцам дома также обратиться в МЧС и в полицию с заявлением о жестоком обращении с животными.

ИСТОЧНИК KP.RU