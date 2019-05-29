2019-05-29T11:52:44+03:00
Общество

В Самаре в подвале жилого дома «замуровали» нескольких котят

Жильцы организовали операцию по спасению животных
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: Подслушано СамараФото: Подслушано СамараФото: vk.com
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В Самаре несколько котят оказались в ловушке. Их «замуровали» в подвале многоквартирного дома № 320 на проспекте Кирова. Теперь местные жители развернули операцию по спасению животных.

- Сосед с последнего этажа, которому якобы мешают котята, замуровал их в подвале. Саморучно сделал это! Котята голодные сидят. Мужчины, помогите отодрать это, - написала в соцсетях жительница дома.

По словам девушки, сейчас они решают вопрос по вызволению котят с ТСЖ, но пока безуспешно. Самарцы посоветовали жильцам дома также обратиться в МЧС и в полицию с заявлением о жестоком обращении с животными.

ИСТОЧНИК KP.RU

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