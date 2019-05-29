В Самаре суд оставил в силе решение о заочном аресте фигуранта дела о загрязнении «Дружбы»

СЕГОДНЯ 12:14 2019-05-29T12:14:18+03:00

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В среду, 29 мая, в Самарском областном суде прошло заседание по апелляционной жалобе на заочный арест основателя ГК «Петронефть» Романа Трушева. Напомним, предпринимателя, который сейчас находится в международном розыске, обвиняют в хищении нефти и загрязнении нефтепровода «Дружба».

- Постановление Самарского районного суда о заочном аресте Романа Трушева оставили без изменений. Жалоба стороны защиты была отклонена, - сообщили в облсуде.

Отметим, что вместе с Романом Трушевым подозреваемыми по делу о загрязнении «Дружбы» проходят еще пятеро человек: гендиректор ООО «Нефтеперевалка» Светлана Балабай, ее заместитель Рустам Хуснутдинов, гендиректор ООО «Петронефть актив» Владимир Жоголев, замдиректор ООО «Магистраль» Сергей Баландин и бывший гендиректор «Самаратранснефть-терминал» Роман Ружечко. По версии следствия, все они организовали преступную группу и похитили нефть на 1 млн рублей. Кражу преступники скрыли, добавив в нефть хлорсодержащие соединения. Затем эту нефть под видом качественной отправили по нефтепроводу «Дружба». Это привело к тому, что 8 резервуаров парка «Лопатино» пришли в негодность.

ИСТОЧНИК KP.RU