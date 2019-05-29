В последние дни мая Самарскую область захватит 32-градусная жара

СЕГОДНЯ 12:59 2019-05-29T12:59:42+03:00

Последние два дня мая будут жаркие и почти безветренные Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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Синоптики рассказали, какая погода ждет жителей Самарской области в последние дни мая. Судя по их прогнозам, регион накроет жаркая и почти безветренная погода.

- До конца мая погоду Самарской области будет формировать поле высокого атмосферного давления. Дожди прекратятся, а температура воздуха повысится до летних значений, - сообщили в Приволжском УГМС.

Так, в четверг, 30 мая, воздух в регионе прогреется до 26...31 °C. Будет малооблачно и без осадков. Ветер будет слабым и неустойчивым. В пятницу, 31 мая, ожидаются аналогичные погодные условия, только температура воздуха поднимется немного выше: 27...32 °C. К слову, июнь начнется тоже с жары: 26...31 °C, однако она будет сопровождаться кратковременными дождями и грозой.

ИСТОЧНИК KP.RU