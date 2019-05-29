2019-05-29T13:29:55+03:00
Происшествия

В Кинеле пьяный водитель «Гранты» не удержался на дороге и влетел в опору ЛЭП

Автомобилист вместе с пассажиром попали в больницу
Анастасия ФИЛАТОВА
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Водитель не справился с управлением и врезался в опоруВодитель не справился с управлением и врезался в опоруФото: ГУ МВД России по Самарской области
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Во вторник, 28 мая, примерно в 23:55 на улице Ленина в Кинеле произошла авария с участием пьяного водителя. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

- Нетрезвый 21-летний молодой человек, двигаясь на автомобиле «Лада Гранта» со стороны улицы Первомайской в направлении улицы Крестьянской, выехал на правую обочину, не справился с управлением и врезался в опору ЛЭП, - рассказали полицейские.

В результате случившегося пострадали два человека: водитель «Гранты» и его 30-летний пассажир. Обоих доставили в больницу. Сейчас полицейские проводят по факту ДТП проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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