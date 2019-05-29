В Новой Самаре открыты продажи квартир в ипотеку от 5%

СЕГОДНЯ 13:31 2019-05-29T13:31:33+03:00

Воспользоваться новыми условиями могут семьи, у которых до конца 2022 года рождается второй или третий ребенок.

В жилом микрорайоне «Новая Самара» стартовали продажи новых квартир, как по договорам участия в долевом строительстве, так и готового жилья «со свидетельством» - по исторически низкой ипотечной ставке от 5%.

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Теперь можно подать заявку на жилищный кредит в рамках всерьез обновленной программы государственного субсидирования благодаря существенной поддержке федерального правительства. Поддержка заемщиков предусматривает снижение ипотечной ставки до 5% сроком до 30-ти лет. А не от трех до восьми лет, как было совсем недавно. При условии наличия комплексного страхования. Ипотеку предоставляет при покупке недвижимости в Новой Самаре банк ВТБ.

Воспользоваться новыми условиями могут семьи, у которых до конца 2022 года рождается второй или третий ребенок. Заемщики могут взять льготный кредит не только на покупку квартиры в ЖК «Новая Самара», но и получить бесплатную помощь в сборе и экспертизе собираемого пакета документов перед подачей в кредитное учреждение федерального банка с помощью специалистов отдела продаж ГК «Финстрой».

Первоначальный взнос на покупку жилья в рамках программы должен быть не менее 20%. Максимальная сумма кредита составляет 6 млн рублей, минимальная - от 500 тысяч рублей.

Оформление заявки на ипотечный кредит в рамках госпрограммы доступно по стандартному пакету документов как в офисе застройщика жилого микрорайона, так и в ипотечных центрах банка ВТБ. Подробности по телефону в Самаре 340-05-05.

Первоначальный взнос на покупку жилья в рамках программы должен быть не менее 20%.

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ИСТОЧНИК KP.RU