Очевидцы: в Самаре водитель «Оки» умер после ДТП
По предварительным данным, мужчине стало плохо с сердцем
Фото: Самара LifeФото: vk.com
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В среду, 29 мая, около 10:30 в Самаре на пересечении улиц Матросова и Победы произошло ДТП. Как сообщают очевидцы в соцсетях, там столкнулись «Ока» и «Шевроле Авео».
- Водитель отечественной легковушки в ожидании ГАИ решил откатить свою машину с проезжей части. Пока мужчина толкал авто, у него остановилось сердце. К сожалению, он скончался на месте, - поделились свидетели случившегося.
В настоящее время подробности происшествия устанавливаются.
ИСТОЧНИК KP.RU