2019-05-29T13:45:32+03:00
Происшествия

Очевидцы: в Самаре водитель «Оки» умер после ДТП

По предварительным данным, мужчине стало плохо с сердцем
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Фото: Самара LifeФото: Самара LifeФото: vk.com
Изменить размер текста:

В среду, 29 мая, около 10:30 в Самаре на пересечении улиц Матросова и Победы произошло ДТП. Как сообщают очевидцы в соцсетях, там столкнулись «Ока» и «Шевроле Авео».

- Водитель отечественной легковушки в ожидании ГАИ решил откатить свою машину с проезжей части. Пока мужчина толкал авто, у него остановилось сердце. К сожалению, он скончался на месте, - поделились свидетели случившегося.

В настоящее время подробности происшествия устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Самаре на Ново-Вокзальной прямо посреди дороги появился «кратер»
Жителя Сызрани который дважды воткнул охотничий нож в знакомого, отправили в колонию
Билайн предлагает флагманы Samsung с ежегодной заменой на новую модель и экономией до 40%
В Самаре жители нескольких домов в Промышленном районе остались без холодной воды
В Новой Самаре открыты продажи квартир в ипотеку от 5%
В Кинеле пьяный водитель «Гранты» не удержался на дороге и влетел в опору ЛЭП
В последние дни мая Самарскую область захватит 32-градусная жара
В Самаре перенесут остановку с пересечения улицы XXII Партсъезда и Заводского шоссе
В Самаре суд оставил в силе решение о заочном аресте фигуранта дела о загрязнении «Дружбы»
В Самаре в подвале жилого дома «замуровали» нескольких котят
В Самаре парень ночью разбил дверь магазина и попытался стащить алкоголь
В Самарской области лось устроил забег за пожилой сельчанкой
В Самарской области стартовала работа по переселению людей из аварийно жилья
В Тольятти должник, не желая расставаться с машиной, «спрятал» ее на овощном рынке
В Сызрани мужчина «по ошибке» ограбил пенсионерку, перепутав ее дом с жилищем знакомого