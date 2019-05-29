Очевидцы: в Самаре водитель «Оки» умер после ДТП

СЕГОДНЯ 13:45 2019-05-29T13:45:32+03:00

Изменить размер текста: A A

В среду, 29 мая, около 10:30 в Самаре на пересечении улиц Матросова и Победы произошло ДТП. Как сообщают очевидцы в соцсетях, там столкнулись «Ока» и «Шевроле Авео».

- Водитель отечественной легковушки в ожидании ГАИ решил откатить свою машину с проезжей части. Пока мужчина толкал авто, у него остановилось сердце. К сожалению, он скончался на месте, - поделились свидетели случившегося.

В настоящее время подробности происшествия устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU