2019-05-29T14:00:09+03:00
Общество

В Самаре жители нескольких домов в Промышленном районе остались без холодной воды

Воду отключили из-за утечки на водоводе
Анастасия ФИЛАТОВА
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Для жителей, который попали под отключение, установили бойлер с водойДля жителей, который попали под отключение, установили бойлер с водойФото: Екатерина РОМАНОВА
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В среду, 29 мая, в Промышленном районе Самары произошла очередная коммунальная неприятность. Там в районе дома № 14 в Болгарском переулке была выявлена утечка из земли на водопроводной линии диаметром 300 мм.

- С 11:00 отключена холодная вода по следующим адресам: 7-я Просека от 3-го Проезда до реки Волги, Болгарский переулок, улица Черкесская, 9-я Просека 1-я Линия, участок № 11 (школа-интернат № 9), - сообщили в администрации Промышленного района.

Для жителей домов, попавших в зону отключения, с 12:30 поставили бойлер с водой. Его разместили на 9-ой Просеке 1-я Линия, участок № 11.

ИСТОЧНИК KP.RU

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