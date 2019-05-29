Жителя Сызрани который дважды воткнул охотничий нож в знакомого, отправили в колонию

СЕГОДНЯ 14:18 2019-05-29T14:18:14+03:00

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Во вторник, 28 мая, суд в Сызрани вынес приговор местному жителю, который обвинялся в нападении с ножом на своего знакомого. Как удалось установить, все произошло на улице Локомобильной после совместного распития алкогольных напитков.

- В ходе застолья между мужчинами вспыхнула ссора. Один из них схватил охотничий нож и два раза ударил им оппонента в живот и поясницу, задев печень. После этого потерпевшего госпитализировали в больницу, - сообщили в прокуратуре Сызрани.

Суд признал сызранца виновным и назначил ему 2 года лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима. Пока приговор в законную силу не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU