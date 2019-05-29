2019-05-29T14:53:44+03:00
Общество

Квартиры в «Кошелеве» признали одними из самых дешевых в России

Аналитики ЦИАН составили рейтинг жилых комплексов с минимальной ценой
Мария ШЕСТЕРИКОВА
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В список вошел и жилой комплекс «Кошелев проект», там самые дешевые квартиры стоят 978 тысяч рублей.В список вошел и жилой комплекс «Кошелев проект», там самые дешевые квартиры стоят 978 тысяч рублей.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Аналитики базы недвижимости ЦИАН составили подборку самых недорогих квартир в новостройках России. В список вошел и жилой комплекс «Кошелев проект», там самые дешевые квартиры стоят 978 тысяч рублей.

- Студия площадью 22,5 кв. м в масштабном ЖК экономкласса «Кошелев проект» на окраине Самары обойдется в 978 тыс. рублей. Последние дома в этом малоэтажном комплексе будут сданы в 2021 году, - сообщают авторы подборки.

Всего в рейтинге 16 городов России. Самые дешевые квартиры, согласно данным исследования, в Краснодаре. Студию площадью 18,8 квадратных метров там предлагают за 676,8 тысяч рублей. Ожидаемо самые дорогие квартиры в подборке – в Москве. Там студия метражом 24,4 квадратных метра стоит 3,3 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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